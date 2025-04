A autarquia de Caniço foi distinguida com o Selo de Mérito, na categoria de Bronze, para o biénio 2025/2026, pela Rede de Autarquias que Cuidam dos Cuidadores Informais (RACCI).

“Este reconhecimento sublinha o esforço constante da autarquia na implementação de políticas eficazes de apoio aos cuidadores informais, cuja dedicação é fundamental para o bem-estar de tantas famílias”, destaca a Junta de Freguesia do Caniço, num comunicado enviado às redações.

A RACCI é uma iniciativa do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, criada para distinguir, divulgar e amplificar as melhores práticas implementadas por municípios e freguesias em todo o país no apoio aos cuidadores informais.

“O objetivo desta rede é premiar as autarquias que se destacam por promover políticas públicas inovadoras e eficazes, por meio da atribuição de selos de mérito que reconhecem as boas práticas na área do apoio a cuidadores informais”, indica a mesma nota.

A Junta de Freguesia do Caniço lembra que tem investido na capacitação dos cuidadores informais, com programas que visam dotá-los de ferramentas, conhecimentos e recursos para desempenharem o seu papel com mais competência e qualidade.

“Este projeto tem sido crucial para promover a saúde, o bem-estar e a dignidade dos cuidadores e das pessoas a quem prestam cuidados, oferecendo-lhes formação e apoio, de acordo com as suas necessidades específicas”, reforçou.

Paralelamente, indica ainda, o Caniço “tem tomado medidas importantes para melhorar a acessibilidade dos fregueses com limitações, garantindo que estes, independentemente das suas dificuldades de mobilidade ou outras limitações, possam usufruir de serviços e recursos essenciais de maneira inclusiva e eficaz”.

Através destas ações, a freguesia visa melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão social, permitindo que todos os cidadãos, sem exceção, participem ativamente nas atividades da freguesia.

“A conquista do Selo de Mérito, pela terceira vez consecutiva, reforça a relevância da missão da autarquia e a sua contínua aposta na valorização do papel dos cuidadores informais, um pilar essencial para a sociedade. Este prémio é um testemunho do compromisso do executivo atual em apoiar quem cuida, ajudando a construir uma comunidade mais justa, solidária e inclusiva”; remata.