A zona do Garajau esteve, esta manhã, sem energia elétrica durante cerca de 40 minutos, o que provocou alguns constrangimentos à população e aos estabelecimentos comerciais locais.

De acordo com informações recolhidas pelo JM junto da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), a interrupção ocorreu por volta das 08h50, na sequência de uma avaria num cabo de média tensão que afetou aquela área.

A EEM garante, no entanto, que a situação já foi resolvida, estando o fornecimento de eletricidade totalmente restabelecido desde as 09h30, com todos os clientes já devidamente abastecidos.