Até dia 19 de abril, o MadeiraShopping convida os visitantes a viver a magia da Páscoa, num ambiente perfeito para celebrar em família.

Localizado na Praça Central, no Piso 0, o Jardim Encantado é o cenário ideal, repleto de flores, borboletas e coelhos, para viver momentos de alegria e tirar fotografias.

Este espaço mágico oferece aos mais pequenos a oportunidade de se divertirem com atividades manuais, mas não só.

As crianças vão poder participar em workshops e fazer trabalhos manuais como a criação de coelhos da Páscoa, flores de papel e cestinhos de ovos, além de se divertirem com pinturas faciais e tatuagens glitter. O horário é de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 19h00, e aos fins de semana e feriados, das 11h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00, até 18 de abril.

No dia 19, o Jardim Encantado será o palco de duas atividades imperdíveis. Às 11h15, a história “Páscoa na Clareira Mágica” será contada por Natália Bonito, que transportará os mais novos para uma aventura recheada de mistério e alegria. Às 12h00, é a vez da tradicional caça aos ovos da Páscoa.

Para a caça aos ovos, haverá inscrições no Jardim Encantado, entre as 11h00 e as 12h00, sendo obrigatória a presença do adulto responsável, que pode inscrever até duas crianças. Cada criança receberá um mapa e uma caixa para recolher os ovos — a atividade é destinada a participantes entre os 3 e os 10 anos, e tem duração de uma hora.

O MadeiraShopping abre, assim, portas a mais uma experiência mágica e inesquecível, pensada especialmente para as famílias, proporcionando momentos de lazer e diversão, reforçando que é muito mais do que um local para compras.

Calendário

Data: até 18 de abril

Horário das Atividades:

Data: 19 de abril

Horário das Atividades: