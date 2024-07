Júnior Pedro Pita bate recorde nacional de 50 metros costas

Pedro Pita, nadadore do Clube Naval do Funchal estabeleceu hoje um novo recorde nacional de juniores na disciplia de 50 metros costas ao realizar a marca de 24’97 segundos no decorrer no Campeonato dos Recordistas, que decorre até esta quinta-feira no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Penteada

O anterior recorde, 25”01, pertencia ao olímpico Alexis Santos, desde o ano de 2009.

Foi uma temporada inesquecível para Pedro Pita, campeão nacional nos 50 metros costas nos três campeonatos disputados desta época. Inscreve o seu nome na história da natação portuguesa.