Um estudo do Idealista revela que, na Região, é mais barato comprar um apartamento para renovar do que comprar uma casa já renovada.

Segundo os dados apurados, um apartamento T3 para renovar na capital madeirense custava em média, no final do ano passado, 605 mil euros, menos 181.500 euros do que uma casa com as mesmas características que não precisa de obras.

Deste modo, a taxa de poupança face a casas renovadas, no Funchal, é de 30%, percentagem esta igual à auferida a nível nacional.

”Em Portugal, o custo mediano de um apartamento com três quartos para reformar era de 216.250 euros no final de 2024, enquanto o preço de uma habitação T3 à venda já renovada situava-se nos 280.793 euros. Isto quer dizer que quem optar por comprar uma casa para renovar ao invés de uma já reformada pode poupar mais de 64 mil euros (ou 30%) no momento de investir na aquisição do imóvel”, lê-se na publicação do referido portal imobiliário.