A depressão Nuria colocou o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo para chuva e vento (das 21h00 às 12h00 de amanhã) e ainda agitação marítima (amanhã, das 9h00 às 21h00).

De acordo com o IPMA, hoje, o céu apresentar-se-á muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da manhã.

Estão previstos períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceirosa partir da manhã que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao início da tarde, e também a possibilidade de ocorrência de trovoada.

O vento soprará moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante sul, rodando para oeste/sudoeste a partir da manhã, com rajadas até 90 km/h, sendo forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas, com rajadas até 110 km/h, em especial até ao início da manhã.

No Funchal, céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da manhã. Períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceirosa partir da manhã. Possibilidade de ocorrência de trovoada. Vento moderado a forte (25 a 45 km/h) de sul/sudoeste, com rajadasaté 90 km/h, rodando para oeste/sudoeste e diminuindo de intensidadea partir da manhã.

Quanto à temperatura, está prevista uma pequena subida. Na Madeira, a máxima será de 19ºC e a mínima de 13ºC, e no Porto Santo, a máxima será também de 19ºC e a mínima de 14ºC.

Relativamente ao mar, na costa Norte, ondas de noroeste com 3,5 a 4,5 metros, e, na costa Sul, ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo 3 a 4,5 metros na parte oeste.Temperatura da água do mar: 18/19º.