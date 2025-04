A Paróquia das Eiras, no Caniço, acolhe no próximo domingo, dia 6 de abril, uma conferência sobre a temática da saúde e do cuidado dos doentes.

D. Nuno Brás, Graça Alves e Dolores Quintal serão os oradores deste encontro aberto a toda a comunidade.

A conferência está marcada para as 10h00, sendo que às 9h00 será celebrada a eucaristia dominical no âmbito do Jubileu dos Doentes sob o lema ‘Peregrinos da Esperança’.