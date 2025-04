A Via Sacra desta sexta-feira, na paróquia de Santo Amaro, realiza-se a partir das 19h30, ao ar livre, percorrendo diversas ruas.

Terá início à frente da sede dos escuteiros, situado no caminho de Santa Quitéria, Apartamentos Santo Amaro, Bloco XIII, à frente da Alfilux.

Este momento de penitência pretende envolver todas as crianças, jovens e adolescentes da catequese, mas é aberto a toda a comunidade que queira tomar parte.

Os catequistas pedem aos pais das crianças que participem com filhos.

Via Sacra, também conhecida como Via Crucis, é uma prática quaresmal, na qual os fiéis percorrem, mentalmente e por via de orações próprias, o percurso de Jesus a carregar a Cruz desde o Pretório de Pôncio Pilatos até ao Monte Calvário, meditando simultaneamente na Paixão de Cristo.

Normalmente, a Via Sacra termina na 14.ª estação, momento em que Cristo é sepultado. Neste caso, haverá a 15.ª estação, a Ressurreição de Jesus, já no interior da Igreja de Santo Amaro.