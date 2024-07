Amanhã é dia de eleições na Confraria Enogastronómica da Madeira, num ato que decorre entre as 18h40 e as 20h00, na sede da confraria.

A lista única que se apresenta a sufrágio é presidida por Lino Dionísio. Natural do Arco de São Jorge, o próximo presidente da Confraria esteve emigrado na Suíça durante 37 anos, mas sempre com a Madeira no coração, o cantinho do céu para onde regressou definitivamente em 2022.

Ao JM, confessou que, embora longe, organizou “durante muitos anos um arraial madeirense” na sua casa, onde não faltavam os sabores da ilha, nomeadamente “a ponha, o Vinho Madeira, a espetada, o milho frito e até o bolo do caco era confecionado no local”. Uma ementa “repleta de sabores regionais” num arraial que contava também com a presença de vários governantes da Região.

Ao leme da Confraria Enogastronómica, Lino Dionísio pretende “dar continuidade ao excelente trabalho que tem vindo a ser feito pela atual equipa”, que tão bem conhece, pois, como refere ao Jornal, sempre colaborou com a Confraria e fazia questão de participar em eventos por essa Europa fora, nomeadamente na Bélgica, em França, na Itália ou até mesmo na Áustria.

A cerimónia de tomada de posse está agendada para as 20h00, no Restaurante Adega do Pomar , seguido de jantar (com traje).

Refira-se que o atual presidente Alcides Nóbrega passa a assumir a presidência da Assembleia Geral da CEM.