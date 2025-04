O Benfica garantiu hoje, praticamente, um lugar na final da 85.ª edição da Taça de Portugal em futebol, ao golear por 5-0 no reduto emprestado do Tirsense, do quarto escalão, na primeira mão das meias-finais.

Em Barcelos, João Pedro, aos 16 minutos, na própria baliza, João Rego, aos 26, o argentino Gianluca Prestianni, aos 67, o brasileiro Arthur Cabral, aos 72, e o norueguês Andreas Schjelderup, aos 84, apontaram os tentos dos ‘encarnados’, que não vencem a competição desde 2016/17.

A segunda mão realiza-se no Estádio da Luz, em Lisboa, estando prevista para 23 de abril, enquanto a final está agendada para as 17:00 de 25 de maio, no Estádio do Jamor, em Oeiras.

O Benfica soma 38 presenças na final da Taça de Portugal, e 26 troféus, ambos recordes da prova, enquanto o Tirsense, do Campeonato de Portugal, é a primeira equipa do quarto escalão a marcar presença nas meias-finais.