O Seminário Desporto e Ciência 2025 tem início marcado para esta quinta-feira, 10 de abril, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas.

O evento, que se prolonga até ao próximo dia 12 de abril, contará com a participação de diversos especialistas que têm contribuído significativamente para o avanço do conhecimento científico e profissional nas Ciências do Desporto, proporcionando aos participantes uma oportunidade única de atualização e reflexão sobre os desafios atuais e futuros da área.

De acordo com nota do Gabinete de Comunicação e Marketing da UMa, entre o vasto painel de oradores de renome nacional e internacional, destacamos a participação de Luís Sardinha (Universidade de Lisboa), Pedro Sarmento (Universidade do Porto), Adilson Marques (Universidade de Lisboa), João Brito (Federação Portuguesa de Futebol), Hugo Sarmento (Universidade de Coimbra) Vítor Alexandre Marreco de Gouveia (Futebol Clube do Porto), Amândio Santos (Universidade de Coimbra), André Seabra (Federação Portuguesa de Futebol, Janusz Iskra (University of Opole) e Robert Malina (University of Louisville).

A sessão de abertura está agendada para as 14h15 e vai contar com a presença do reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes; do diretor regional de Desporto, David Gomes; do presidente da Faculdade de Ciências Sociais, Élvio Rúbio Gouveia; e do presidente da Comissão Organizadora do Seminário, Rui Trindade de Ornelas.

Refira-se que este evento é organizado pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais da UMa em copromoção com a Direção Regional de Desporto, a Câmara Municipal do Funchal, a Associação de Futebol da Madeira e a Associação de Atletismo da Madeira.