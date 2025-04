As seis pessoas que morreram ontem no acidente de helicóptero no rio Hudson, na cidade de Nova Iorque, incluindo três crianças, eram o CEO da Siemens Espanha e respetiva família, assim como o piloto.

As primeiras notícias davam conta de que as vítimas eram dois adultos e três crianças entre os passageiros, além do piloto. Agora, é divulgada a entidade das vítimas.