O transatlântico MSC Splendida que chegou esta manhã, ao Porto do Funchal, com 3 203 passageiros e 1 264 tripulantes, está em viagem de reposicionamento para a Europa.

Daqui a pouco, o navio vai ter a companhia do Le Bellot que vai acostar no Porto do Funchal.

O MSC Splendida iniciou este cruzeiro de 19 noites no Brasil, em Itajai, a 27 de março, com escalas em S. Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, agora, no Funchal, seguindo-se Ibiza, Tarragona e Marselha, onde acaba este itinerário a 15 de abril.

O navio vai ficar posicionado nos próximos meses no Mediterrâneo.

O Le Bellot está a fazer um cruzeiro de 07 noites que saiu de Las Palmas a 06 de abril, com escalas em Tenerife, La Gomera, La Palma, agora, no Funchal, a seguir, Casablanca, onde termina esta viagem que traz a bordo, 146 passageiros e 117 tripulantes.