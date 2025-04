Uma rapariga que adquiriu umas chinelas de marca numa loja do centro do Funchal, tendo pago com uma nota de 100 euros, veio a ser detida pela Polícia de Segurança Pública.

Isto porque, já depois de sair daquele estabelecimento comercial, a funcionária verificou que a nota era falsa e deu conta da situação à força policial. Esta entrou no terreno e localizou a mesma mulher já noutra loja, a pagar outros artigos com o troco que ficou da nota de 100 euros.

Ao que o Jornal apurou, a jovem terá sido identificada e detida pela PSP, sendo que irá ser presente a Tribunal.