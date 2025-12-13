Antes e Depois: Convívios à porta da igreja fortalecem tradição das missas do parto (com fotos)

A devoção à Virgem Maria ganha ainda mais força nesta quadra festiva. Imunes à passagem do tempo, centenas de fiéis continuam a participar nas missas do parto, as quais servem de homenagem aos nove meses de gestação que antecederam o nascimento de Jesus Cristo. Contudo, são muitas vezes os convívios promovidos à porta das igrejas que contribuem para que vários madeirenses acordem mais cedo, no Advento, para orar.

Certo é que, na Madeira, a fé ainda ‘move montanhas’, mas também o fazem as confraternizações. Nos dias que antecedem o Natal, resistem aqueles que, ano após ano, se juntam para conviver logo a seguir a terem expressado a sua dedicação a Nossa Senhora.

Atualmente, vasta é a população que não dispensa os licores, sandes de carne de vinho e alhos, canjas e um cacau bem quente para começar o dia, na companhia de familiares e amigos, ao som de cânticos e outras músicas entoadas e acompanhadas por instrumentos, entre os quais violas, pandeiretas e castanholas.

