O ex-padre Anastácio Alves entregou-se hoje no Estabelecimento Prisional do Funchal para cumprir seis anos e meio de pena de prisão por cinco crimes de abuso sexual de menor e de abuso sexual de adolescente.

A notícia foi veiculada há instantes pela RTP Madeira, que avança que o antigo sacerdote entregou-se voluntariamente na cadeia da Cancela ao início da tarde desta quarta-feira.

Recorde-se que em setembro de 2018, altura em que Anastácio Alves exercia funções em França, a Diocese do Funchal comunicou o seu afastamento da ação pastoral por suspeita de abuso sexual de um menor na Região Autónoma da Madeira, sendo que apenas em 2021 foi definitivamente expulso pelo Vaticano.

De acordo com uma nota divulgada no site do Ministério Público em janeiro de 2023, o ex-padre foi acusado, em março de 2022, de quatro crimes de abuso sexual de crianças e um crime de atos sexuais com adolescente, sempre com a mesma vítima, tendo sido realizadas diligências para o localizar, tanto em França como em Portugal. No entanto, estas diligências “resultaram infrutíferas”.

O ex-sacerdote tentou, entretanto, entregar-se na Procuradoria-Geral da República, em Lisboa, mas acabou por não ser recebido pela procuradora-geral da República, nem foi notificado formalmente da acusação do Ministério Público, sendo que apenas foi informado de que se deveria apresentar no Tribunal da Comarca da Madeira.

Foi em 2023 que chegou a condenação: seis anos e meio de cadeia.

Recorde-se que Anastácio Alves admitiu ter abusado sexualmente de um menor, mas negou ter cometido os outros quatro crimes pelos quais foi acusado e condenado.