Uma mulher acabou por falecer, na manhã de quarta-feira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na sequência de graves ferimentos provocados pela queda de pedras que atingiram a viatura em que seguia, na passada terça-feira, no sítio do Carvalhal, no Paul do Mar, concelho da Calheta.

Segundo apurou o JM, o trágico acidente ocorreu depois das 18 horas, quando a vítima seguia numa viatura acompanhada pelo filho, pela nora e pelos dois netos. O acidente deu-se momentos depois de o veículo ter saído de um túnel naquela localidade, em direção ao centro da freguesia.

De forma inesperada, algumas pedras desprenderam-se da encosta, acabando por atingir a parte traseira da viatura. A mulher sofreu ferimentos graves, enquanto um outro adulto ocupante do veículo, sofreu apenas escoriações ligeiras, tendo tido alta hospitalar ainda durante a noite. Os restantes saíram ilesos.

Leia mais na edição impressa do seu JM.