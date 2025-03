A Direção Regional de Juventude informa, em nota de imprensa, que estão abertas as candidaturas para as entidades que queiram apoiar e receber jovens madeirenses, no âmbito dos programas Jovem em Formação e Monitor Júnior.

Até ao dia 15 de março, empresas públicas; entidades privadas sem fins lucrativo; creches e estabelecimentos de educação pré-escolar públicos e privados; associações juvenis ou equiparadas; associações de estudantes do ensino superior; e associações e clubes desportivos podem formalizar as candidaturas na Plataforma da Juventude.

Recorde-se que o Programa Jovens em Formação visa promover a ocupação dos teus tempos livres, de modo transversal, através do desempenho de atividades formativas que permitam um contacto experimental com algumas áreas profissionais, de modo a desenvolveres o teu sentido de responsabilidade e de participação social. Podem candidatar-se jovens dos 14 aos 25 anos e tem a duração de 1 mês, que pode ser realizado no mês de julho ou agosto. As candidaturas para os jovens interessados vão decorrer de 1 a 30 de abril.

Quanto ao Programa Monitor Júnior tem por objetivo promover a ocupação dos tempos livres nos campos de férias desenvolvidos na Região, através da integração dos jovens nas respetivas equipas técnicas de apoio, na qualidade de monitor auxiliar. As candidaturas dos jovens decorrem também de 1 a 30 de abril.