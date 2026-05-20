PSP procura condutor que atropelou idosa ontem no Funchal

PSP investiga atropelamento de uma mulher de 82 anos na Rua Visconde Cacongo. A vítima sofreu ferimentos graves numa perna e o condutor abandonou o local após o acidente.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o atropelamento de uma mulher de 82 anos ocorrido ontem na Rua Visconde Cacongo, no Funchal, e procura identificar formalmente o condutor envolvido no acidente, que provocou ferimentos graves num dos membros inferiores da vítima. Fonte policial confirmou ao JM que a PSP foi acionada para o local na sequência de um alegado atropelamento, tendo a idosa sofrido uma lesão considerada grave numa perna. As autoridades encontram-se agora a recolher informações e testemunhos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente e a confirmar a identidade do automobilista.

Segundo a mesma fonte, a colaboração de eventuais testemunhas poderá ser determinante para o avanço da investigação, embora a PSP já disponha de alguns dados relacionados com o condutor da viatura suspeita. Tal como o JM noticiou na edição online de ontem, o alerta mobilizou uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para o local, por volta das 19:20 horas. À chegada dos socorristas, a mulher encontrava-se acompanhada por populares e já tinha recebido assistência inicial de um cidadão com conhecimentos de primeiros socorros.

De acordo com o relato da vítima às equipas de emergência, o condutor terá saído inicialmente da viatura após o embate e abordado a mulher. Contudo, momentos depois, abandonou o local, seguindo viagem sem prestar socorro à mulher.