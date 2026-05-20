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Tiago Margarido de saída do Nacional

    Tiago Margarido de saída do Nacional
    Chega ao fim a ligação de três temporadas. ESTELA SILVA / LUSA
Miguel Guarda

Desporto
Data de publicação
20 Maio 2026
17:42

Após três temporadas, chega ao fim a ligação do treinador Tiago Margarido com o Clube Desportivo Nacional. O futuro do técnico passa pelo estrangeiro.

A confirmação foi dada esta tarde pelo próprio, após reunião com a direção alvinegra. Para a história fica o seu contributo na subida à I Liga e os dois 14.º lugares no principal escalão.

“Agora procuro um passo diferente na minha carreira, muito possivelmente para o estrangeiro”, começou por dizer.

“Portanto, é o fim de uma ligação, uma ligação que ficará para sempre, onde ficam fundamentalmente os objetivos cumpridos e muita amizade e um agradecimento muito especial à estrutura do Nacional. Na pessoa do seu presidente, pela aposta, quando chegamos cá, vindos da Liga 3 pela paciência quando as coisas não correram tão bem, porque houve momentos em que tivemos muitos jogos sem ganhar e só seria possível com uma direção destas e com um presidente destes”, acrescentou.

“Uma gratidão eterna para aquilo que o Presidente fez por nós, a equipa técnica, e para a história que conseguimos escrever juntos, que foi uma história muito bonita e que ficará para sempre”, sublinhou Tiago Margarido.

Com Tiago Margarido, também saem os adjuntos que o acompanharam nestas três temporadas.

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