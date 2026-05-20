Paulo Neves prioriza Porto Santo junto do ministro das Infraestruturas

Paulo Neves, deputado social-democrata madeirense na Assembleia da República, confrontou, esta manhã, o ministro das Infraestruturas com duas questões que “preocupam e afetam, em particular, o Porto Santo”.
Como dá conta a nota de imprensa do PSD/Madeira, por um lado, o parlamentar abordou “as falhas no serviço público da companhia aérea Binter, com sucessivos cancelamentos de voos e a preferência da empresa pela ligação com as Canárias em detrimento do serviço público com o Porto Santo”.
Na intervenção, exemplificou com “o abandono dos passageiros, sem qualquer assistência da companhia e sem balcão físico de informação, havendo apenas uma linha telefónica em espanhol”.
Por outro, Paulo Neves considerou serem necessárias “obras urgentes na gare do aeroporto do Porto Santo”, denunciando que “chove dentro da gare e que não existem condições para receber centenas de passageiros que chegam a dormir no chão”, constrangimentos para os quais pediu “uma solução na maior celeridade possível”.
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