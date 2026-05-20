Santa Cruz assinalou Dia dos Recursos Humanos

A Câmara Municipal de Santa Cruz, através da sua Divisão de Recursos Humanos, assinalou hoje, 20 de maio, o Dia Internacional dos Recursos Humanos, com uma atividade de teambuilding no Parque Desportivo de Água de Pena.

“Aliando a formação a um contexto mais dinâmico e cientes que a valorização das pessoas e das relações humanas dentro das organizações constitui hoje um eixo central das boas práticas em gestão de recursos humanos, sendo amplamente reconhecido o impacto positivo que o bem-estar dos colaboradores tem na motivação, no ambiente laboral e na qualidade do trabalho desenvolvido”, dá conta a autarquia.

Com este momento, o município de Santa Cruz “procurou não apenas assinalar uma data simbólica, mas sobretudo reconhecer o valor humano de todos aqueles que, diariamente, contribuem para o funcionamento e crescimento da autarquia”, pode ler-se em nota de imprensa.