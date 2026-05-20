Padre madeirense Sidónio Gomes Peixe homenageado em livro

Terá lugar no próximo dia 14 de junho, na Igreja da Brandoa, no concelho da Amadora, o lançamento e apresentação do livro ‘Brandoa - Memórias que Iluminam. Biografia do Padre Doutor Sidónio Gomes Peixe’.

A obra é da autoria de Agostinho Bento e conta com o prefácio de D. Manuel Clemente, antigo cardeal patriarca de Lisboa, e com posfácio de D. Nuno Brás, bispo do Funchal.

Durante cinquenta anos, o madeirense Sidónio Gomes Peixe dedicou-se inteiramente à comunidade da Brandoa, então conhecida como o maior bairro clandestino da Europa, onde renunciou a uma promissora carreira académica para se entregar plenamente ao serviço social e espiritual da população.

“O seu contributo para a melhoria das condições de vida da população é amplamente reconhecido, tanto no plano espiritual como no social. A sua dedicação incansável deixou marcas profundas, visíveis não apenas nas obras de grande dimensão que promoveu, mas também nas múltiplas respostas sociais que delas nasceram e que continuam a servir a comunidade”, dá conta o autor do livro.

“Independentemente da crença religiosa de cada um, o exemplo de dedicação, caráter e compromisso humano do padre doutor Sidónio Gomes Peixe merece ser reconhecido e divulgado como inspiração para as gerações presentes e futuras. O seu percurso evidencia a força dos valores humanos e sociais e constitui uma referência para todos os que desejam contribuir para o bem comum”, acrescenta.

Com o propósito de preservar e dar a conhecer a sua história e legado, reuniu-se numa obra documental o conjunto de razões que o levaram a escolher a Brandoa, o percurso da sua missão e o impacto duradouro da sua ação.