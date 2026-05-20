Padre madeirense Sidónio Gomes Peixe homenageado em livro

Terá lugar no próximo dia 14 de junho, na Igreja da Brandoa, no concelho da Amadora, o lançamento e apresentação do livro ‘Brandoa - Memórias que Iluminam. Biografia do Padre Doutor Sidónio Gomes Peixe’.
A obra é da autoria de Agostinho Bento e conta com o prefácio de D. Manuel Clemente, antigo cardeal patriarca de Lisboa, e com posfácio de D. Nuno Brás, bispo do Funchal.
Durante cinquenta anos, o madeirense Sidónio Gomes Peixe dedicou-se inteiramente à comunidade da Brandoa, então conhecida como o maior bairro clandestino da Europa, onde renunciou a uma promissora carreira académica para se entregar plenamente ao serviço social e espiritual da população.
“O seu contributo para a melhoria das condições de vida da população é amplamente reconhecido, tanto no plano espiritual como no social. A sua dedicação incansável deixou marcas profundas, visíveis não apenas nas obras de grande dimensão que promoveu, mas também nas múltiplas respostas sociais que delas nasceram e que continuam a servir a comunidade”, dá conta o autor do livro.
“Independentemente da crença religiosa de cada um, o exemplo de dedicação, caráter e compromisso humano do padre doutor Sidónio Gomes Peixe merece ser reconhecido e divulgado como inspiração para as gerações presentes e futuras. O seu percurso evidencia a força dos valores humanos e sociais e constitui uma referência para todos os que desejam contribuir para o bem comum”, acrescenta.
Com o propósito de preservar e dar a conhecer a sua história e legado, reuniu-se numa obra documental o conjunto de razões que o levaram a escolher a Brandoa, o percurso da sua missão e o impacto duradouro da sua ação.
O livro, intitulado ‘Brandoa: Memórias que Iluminam – Biografia do Padre Doutor Sidónio Peixe’, tem 600 páginas, formato 30x23 cm, organiza-se em cinco capítulos e constitui um “contributo relevante para a história dos municípios de Oeiras e da Amadora”.
Reúne ainda um vasto conjunto de documentos de “elevado valor histórico” e conta com o prefácio do cardeal D. Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa, e o posfácio D. Nuno Brás, bispo do Funchal, sendo editado pela Paulinas Editora.
A sessão contará com a presença de D. Manuel Clemente e com breves testemunhos de pessoas que, ao longo dos últimos 50 anos, acompanharam de perto a vida e a obra do padre Sidónio Peixe, entre as quais os bispos D. João Marcos e D. Joaquim Mendes. Estarão presentes ainda responsáveis autárquicos.
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