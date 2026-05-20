Governo apela a comportamento responsável perante avistamentos de lobos-marinhos

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), veio a público relembra a “importância da adoção de comportamentos responsáveis” sempre que ocorra um contacto com lobos-marinhos.
O Governo apela à colaboração da população e dos visitantes na salvaguarda desta espécia protegida, que é “um dos mais importantes símbolos da biodiversidade marinha da Região”, pode ler-se em nota de imprensa.
Este apelo surge na semana em que houve um avistamento de uma cria de lobo-marinho no calhau da Praia Formosa, no Funchal.
Leia a nota de imprensa da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura:
“Classificado como espécie “em perigo”, o lobo-marinho da Madeira continua a beneficiar do trabalho consistente de conservação desenvolvido pela Região Autónoma da Madeira ao longo das últimas décadas, nomeadamente através da criação da Reserva Natural das Ilhas Desertas, das medidas de proteção da espécie e das ações contínuas de monitorização, sensibilização e vigilância promovidas pelo IFCN.
A população desta espécie permanece reduzida, estimando-se atualmente a existência de cerca de 30 indivíduos no arquipélago. Ainda assim, os avistamentos têm vindo a tornar-se mais frequentes, refletindo os resultados positivos das políticas ambientais implementadas pelo Governo Regional e o reconhecimento internacional da Madeira como referência na conservação da natureza e da biodiversidade marinha.
Com a aproximação da época balnear e o aumento da utilização das zonas costeiras por residentes e visitantes, o Governo Regional relembra a importância da adoção de comportamentos responsáveis sempre que ocorra um avistamento de lobo-marinho.
Assim, caso observe um exemplar em terra, deverá manter uma distância de segurança, evitar qualquer aproximação, não tocar, não alimentar e reduzir o ruído nas imediações, impedindo igualmente a aproximação de animais domésticos.
Se o avistamento ocorrer no mar, durante a prática de atividades balneares ou náuticas, como natação, SUP, caiaque, snorkeling ou mergulho, deve evitar qualquer interação com o animal. Não deverá entrar na água caso o lobo-marinho permaneça na zona e, durante atividades marítimas, nunca o deverá perseguir ou aproximar-se deliberadamente. Caso seja o animal a aproximar-se, recomenda-se que mantenha calmamente o percurso e abandone a água em segurança se necessário.
O Governo Regional sublinha que a proteção desta espécie depende também da colaboração de toda a população e dos visitantes, sendo fundamental minimizar as interações humanas para garantir a tranquilidade e segurança dos animais.
Os avistamentos devem ser comunicados ao IFCN através do portal Lobo Marinho Madeira ou pelo WhatsApp da Rede SOS Vida Selvagem: +351 961 957 545.
A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura apela, por isso, à responsabilidade coletiva na preservação daquele que é um dos maiores símbolos naturais da Madeira, convidando todos a desfrutar deste privilégio único com respeito, prudência e consciência ambiental.”
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