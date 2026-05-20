Campanário homenageou antigos presidentes de Junta e de Assembleia de Freguesia

A freguesia do Campanário assinalou o aniversário na passada sexta-feira, 15 de maio, com a a realização de uma cerimónia solene de homenagem aos antigos presidentes da Junta de Freguesia e de Assembleia de Freguesia.
“Uma sessão profundamente emotiva e carregada de simbolismo e reconhecimento”, dá conta o executivo local em nota de imprena.
O evento reuniu a população, entidades oficiais, familiares e convidados, num ambiente de “enorme dignidade e respeito institucional, celebrando o legado daqueles que, ao longo de várias décadas, dedicaram a sua vida ao serviço público e ao desenvolvimento da Freguesia”.
A cerimónia destacou o papel fundamental desempenhado pelos órgãos autárquicos na “promoção do desenvolvimento local, na melhoria das condições de vida da população e na consolidação da democracia”.
Num momento particularmente simbólico, foi homenageado João Luís Feligueira, último regedor e primeiro presidente de Junta após 1976.
Foram igualmente homenageados os antigos presidentes da Junta José Gonçalves, Adelino Piedade da Silva, Joaquim Silva de Abreu, João Batista Pereira da Silva e João David Jardim de Sousa, “personalidades que marcaram diferentes gerações pelo seu empenho, dedicação e contributo para a modernização e valorização da freguesia”.
A homenagem estendeu-se também aos antigos presidentes da Assembleia de Freguesia, nomeadamente Dionísio Adaucto de Abreu, António Mateus Gonçalves, Fernandino de Freitas, Noélia Henriques Gonçalves Pereira, Joaquim Silva de Abreu, José Roberto Barros dos Reis e Roberto Carlos Silva Henriques, “reconhecidos pelo seu importante papel na defesa dos interesses da população, no fortalecimento do pluralismo democrático e na valorização da participação cívica”.
A sessão contou com a presença o antigo chefe do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, bem como do atual secretário regional das Finanças, Duarte Freitas e de o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos.
“Ao longo da cerimónia viveram-se momentos de forte emoção, com várias manifestações de carinho e reconhecimento por parte da população presente. Entre aplausos, recordações e palavras de agradecimento, foi prestada uma sentida homenagem a homens e mulheres que deixaram uma marca indelével na história da Freguesia.
Em representação dos homenageados, José Roberto Barros dos Reis dirigiu algumas palavras de agradecimento. Na sua intervenção, sublinhou que “esta homenagem não pertence apenas aos antigos presidentes da Junta e da Assembleia de Freguesia do Campanário, mas também a todos aqueles que, ao longo dos anos, serviram a freguesia com dedicação, espírito de missão e verdadeiro amor à terra”.
Destacou ainda que “cada membro que passou pela Junta e pela Assembleia de Freguesia deixou o seu contributo, muitas vezes de forma silenciosa, mas sempre importante para o crescimento e desenvolvimento do Campanário”.
Recordou que servir a causa pública “nunca significou apenas ocupar um cargo, mas sim assumir responsabilidades, enfrentar desafios e trabalhar diariamente em prol das pessoas”.
“Mais do que uma homenagem institucional, esta cerimónia representou um tributo à dedicação, ao espírito de missão e ao compromisso com a causa pública, reafirmando a importância do poder local enquanto motor de proximidade, desenvolvimento e coesão social. As comemorações do Dia da Freguesia ficaram, assim, assinaladas por um momento de elevada relevância histórica e humana, celebrando aqueles que ajudaram a construir o presente e a projetar o futuro do Campanário”, dá conta a Junta de Freguesia do Campanário.
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