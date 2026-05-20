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Aston Villa conquista Liga Europa e ajuda Sporting

    Aston Villa conquista Liga Europa e ajuda Sporting
    Aston Villa conquistou terceiro título europeu da sua história. AVFC
Hélder Teixeira

Jornalista

Região
Data de publicação
20 Maio 2026
22:34

O Aston Villa conquistou esta noite a Liga Europa, ao vencer de forma confortável a final contra o Friburgo, por 3-0. No Besiktas Park, em Istambul, Youri Tielemans (41’), Emiliano Buendía (45’+3) e Morgan Rogers (58’) marcaram os golos que permitiram aos ingleses erguer o 3.º troféu continental da sua história, depois das conquistas da Taça dos Campeões Europeus e da Supertaça Europeia em 1982.

O triunfo do emblema de Birmingham vem confirmar o estatuto do seu treinador, Unai Emery, como o ‘senhor Liga Europa’. O técnico espanhol conquistou a competição pela 6.ª vez na carreira, repetindo os feitos alcançados aos comandos do Sevilha (2014, 2015 e 2016) e do Villarreal (2021). Tem ainda uma final perdida ao serviço do Arsenal (2019).

Este resultado influencia diretamente o Sporting, que agora apenas tem de aguardar que o Aston Villa mantenha o 4.º lugar na Liga inglesa para assegurar a passagem direta à fase regular da Liga dos Campeões. HT

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