Aston Villa conquista Liga Europa e ajuda Sporting

O Aston Villa conquistou esta noite a Liga Europa, ao vencer de forma confortável a final contra o Friburgo, por 3-0. No Besiktas Park, em Istambul, Youri Tielemans (41’), Emiliano Buendía (45’+3) e Morgan Rogers (58’) marcaram os golos que permitiram aos ingleses erguer o 3.º troféu continental da sua história, depois das conquistas da Taça dos Campeões Europeus e da Supertaça Europeia em 1982.

O triunfo do emblema de Birmingham vem confirmar o estatuto do seu treinador, Unai Emery, como o ‘senhor Liga Europa’. O técnico espanhol conquistou a competição pela 6.ª vez na carreira, repetindo os feitos alcançados aos comandos do Sevilha (2014, 2015 e 2016) e do Villarreal (2021). Tem ainda uma final perdida ao serviço do Arsenal (2019).

Este resultado influencia diretamente o Sporting, que agora apenas tem de aguardar que o Aston Villa mantenha o 4.º lugar na Liga inglesa para assegurar a passagem direta à fase regular da Liga dos Campeões. HT