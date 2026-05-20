Rali da Calheta com nove provas especiais e 254 km de percurso

A prova é organizada pelo Club Sports da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, e contará com um percurso total de 254,11 quilómetros, dos quais 86,98 quilómetros serão disputados ao cronómetro, distribuídos por nove Provas Especiais de Classificação (PEC). A competição arranca na sexta-feira, 3 de julho, com a tradicional Super Especial Vila da Calheta Coral, disputada em dupla passagem noturna junto à zona da vila, prometendo espetáculo e grande adesão do público.
No sábado, 4 de julho, o rali entra na fase decisiva com as classificativas de estrada, começando pelas PEC Prazeres e Santa, ambas disputadas por duas vezes durante a manhã. A PEC Prazeres, com 7,66 km, caracteriza-se por um traçado rápido e técnico nas zonas altas do concelho, enquanto a PEC Santa, com 10,93 km, apresenta um percurso exigente e seletivo. Durante a tarde, os concorrentes enfrentam as classificativas de Ponta do Pargo e Fonte do Bispo, igualmente em dupla passagem. A PEC Ponta do Pargo, com 11,83 km, destaca-se pela rapidez e zonas expostas, enquanto a PEC Fonte do Bispo, com 10,10 km, oferece um traçado sinuoso e técnico, muito apreciado por equipas e adeptos.
O centro operacional da prova ficará instalado nos Prazeres, onde estarão localizados o parque de assistência, os reagrupamentos e o parque de partida. O pódio final e a cerimónia de entrega de prémios decorrerão na Marina da Calheta, às 19h15 de sábado.
Com nove classificativas em pisos de asfalto e um percurso desenhado para garantir competitividade e espetáculo garantindo grande espetáculo, o Rali da Calheta 2026 promete voltar a ser um dos pontos altos do calendário automobilístico regional.
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