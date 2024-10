A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD) na sequência das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura, organiza a cerimónia entrega do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2024, com a parceria do Governo Regional da Madeira, através Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (SRETC), pela Direção Regional da Cultura (DRC).

A cerimónia decorrerá na sede da SRMAD no dia 7 de outubro pelas 16h00, e será seguida da inauguração da Exposição do Prémio PAMPS, com todas as obras concorrentes, e ficará aberta ao público para mostrar o que de melhor se fez na região no último quadriénio, na categoria de Obra de Requalificação.

Refira-se que no dia 07 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Arquitectura, que neste ano de 2024 tem como tema ‘Capacitar a Próxima Geração a Participar no Design Urbano’, enfatizando o papel dos jovens arquitetos no planeamento e desenvolvimento urbano.