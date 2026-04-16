Obras do Lar do Centro Social e Paroquial de Santo António avançam a “bom ritmo”

A obra de requalificação do Centro Social e Paroquial de Santo António segue a “bom ritmo”, segundo explica a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.
Trata-se de uma empreitada apoiada por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), permitirá a criação de 20 novas vagas em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), reforçando a capacidade de resposta social na Região.
No âmbito de uma ronda de contactos às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Região, a Secretária Regional, Paula Margarido, visitou esta quarta-feira, 15 de abril, o Centro Social e Paroquial de Santo António, onde decorrem os trabalhos de requalificação do edifício.
Na ocasião, Paula Margarido destacou o alcance desta intervenção, sublinhando que “esta nova infraestrutura representa um avanço significativo no reforço da rede de respostas residenciais para pessoas idosas na Região, promovendo melhores condições de segurança, conforto e dignidade, num contexto marcado pelo aumento da esperança média de vida”.
Com esta intervenção, o Centro Social e Paroquial de Santo António, “reconhecido pelo seu percurso e intervenção na Região”, amplia a sua capacidade de resposta, contribuindo de “forma concreta para dar resposta às crescentes exigências associadas ao envelhecimento da população”.
A secretária regional acrescentou ainda que “os investimentos concretizados nas instituições do setor social têm permitido qualificar equipamentos, reforçar a capacidade instalada e adaptar as respostas às necessidades reais das populações”, destacando igualmente “o trabalho de proximidade, a dedicação e o profissionalismo das equipas das IPSS, que assumem um papel essencial como parceiras do Governo Regional na promoção da coesão social”.
A visita insere-se num conjunto de contactos institucionais que a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude tem vindo a desenvolver junto das IPSS da Região, com o propósito de promover o diálogo, acompanhar a evolução dos projetos e reforçar a articulação institucional.
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