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Marítimo: Bilhetes para jogo com o Torreense esgotados em minutos

    Marítimo: Bilhetes para jogo com o Torreense esgotados em minutos
    Falange verde-rubra entusiasmada com a possibilidade da confirmação do regresso à I Liga já no próximo sábado. André Ferreira / DR
Hélder Teixeira

Jornalista

Desporto
Data de publicação
15 Abril 2026
19:49

O Marítimo informa que os ingressos destinados aos sócios verde-rubros para a partida do próximo sábado, na casa do Torreense, esgotaram em poucos minutos.

Os bilhetes foram colocados à venda ao meio-dia desta quarta-feira. Foram disponibilizados 125 ingressos, correspondentes a 5% da capacidade do Estádio Manuel Marques, conforme os regulamentos da Liga Portugal.

No entanto, é esperado que muitos mais adeptos verde-rubros assistam ao encontro de Torres Vedras, que poderá ditar a confirmação matemática da subida ao principal escalão do futebol nacional. A vitória garante desde já a subida, todavia o empate também poderá servir dependendo do que faça a UD Leiria, na receção ao Penafiel, horas antes (14h00).

O encontro entre Torreense e Marítimo tem início às 18h00 e é relativo à 30.ª jornada da II Liga.

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