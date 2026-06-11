Proximidade entre Seguro e Paulo Barreto também marcou primeiro dia da visita

O primeiro dia da visita oficial do Presidente da República à Região ficou marcado, embora de forma subtil, pela proximidade institucional ao Representante da República, Paulo Barreto, juiz desembargador.

Um pormenor que não passou despercebido ao longo das diversas iniciativas da agenda presidencial.

A escolha do Representante da República para a Região constituiu uma das primeiras decisões de maior relevo tomadas por António José Seguro após assumir funções, facto que o próprio fez questão de assinalar no seu discurso.

A imagem transmitida ao longo do dia acabou por reforçar a centralidade do Representante da República no quadro político e constitucional da Região.