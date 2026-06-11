Ladrão alvejado em Machico

Ao que o JM apurou, um homem, suspeito de um assalto, foi alvejado esta noite, alegadamente por um agente da PSP, na sequência de uma tentativa de assalto com faca.

A situação aconteceu, por volta das 21h30, no parque de estacionamento do supermercado Pingo Doce de Machico, na Rua da Estaca.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados a socorrer o alvejado, que apresentava ferimentos nos membros inferiores provocados pela arma de fogo. O alegado assaltante foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece.

Para o parque de estacionamento foram mobilizados sete elementos, aos quais se somam agentes da PSP, que tomaram conta da ocorrência.

O JM tentou entrar em contacto com o porta-voz do Comando Regional da Madeira da PSP, mas sem sucesso.