Ladrão alvejado em Machico

Ao que o JM apurou, um homem, suspeito de um assalto, foi alvejado esta noite, alegadamente por um agente da PSP, na sequência de uma tentativa de assalto com faca.
A situação aconteceu, por volta das 21h30, no parque de estacionamento do supermercado Pingo Doce de Machico, na Rua da Estaca.
Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados a socorrer o alvejado, que apresentava ferimentos nos membros inferiores provocados pela arma de fogo. O alegado assaltante foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece.
Para o parque de estacionamento foram mobilizados sete elementos, aos quais se somam agentes da PSP, que tomaram conta da ocorrência.
O JM tentou entrar em contacto com o porta-voz do Comando Regional da Madeira da PSP, mas sem sucesso.
A saúde está cada vez mais digital. Marcamos consultas online, acedemos a receitas eletrónicas, consultamos resultados, recebemos notificações, usamos...
A 16 de Maio de 2026, a United Airlines reactivou a ligação directa Newark-Funchal, com frequências até Setembro. Pela primeira vez em duas décadas, a...
O 10 de Junho chega este ano num tempo em que a democracia parece caminhar sobre gelo fino. A instabilidade global cresce, os extremismos ganham terreno...
Há algumas semanas fui ao concerto do Bad Bunny, em Lisboa para a tour ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ (traduzido para ‘Devia ter tirado mais fotos’). Gostei imenso....
Nestes dias lembrei-me de Mafalda Veiga e da sua canção Cada lugar teu: Eu vou guardar cada lugar teu/ Ancorado em cada lugar meu/ E hoje apenas isso me...
A poesia visita-nos, creio. Não a escolhemos, não a decidimos. Porventura somos escolhidos naquilo a que chamamos “inspiração” - que não bate à porta de...
Os Partidos políticos são indispensáveis a um Regime Democrático. Têm de existir, ser livre a Sua constituição e funcionamento. Mas dentro de soluções...
A Lei n.º 23/2026, publicada a 1 de junho, veio alterar o regime do Subsídio Social de Mobilidade, agora rebatizado de Mecanismo de Continuidade Territorial....
Ao longo da minha vida profissional trabalhei em vários países islâmicos. Líbia, Paquistão, Afeganistão e Ilhas Comores fazem parte dessa lista. Infelizmente,...
Há uma pergunta simples que raramente fazemos quando discutimos natalidade, produtividade ou demografia: será que Portugal é, verdadeiramente, um país...
O terceiro episódio da Casa da Luz é focado no consumidor, com especial atenção à experiência e às necessidades do cliente.
Desta vez, o convidado é Davide...
Ao que o JM apurou, um homem, suspeito de um assalto, foi alvejado esta noite, alegadamente por um agente da PSP, na sequência de uma tentativa de assalto...
O coanfitrião México venceu hoje a África do Sul por 2-0, no encontro inaugural do 23.º Mundial de futebol, disputado no Estádio Azteca, na Cidade do México,...
A Quinta Vigia é palco, esta noite, de um jantar oferecido pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em honra do Presidente da República,...
O primeiro dia da visita oficial do Presidente da República à Região ficou marcado, embora de forma subtil, pela proximidade institucional ao Representante...
O Presidente da República, ladeado pela presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e pelo representante da república, percorreu os cerca de 250 metros...
O deputado e candidato à liderança do CHEGA na Madeira, Hugo Nunes, “condenou hoje”, em comunicado de imprensa, a decisão do Presidente da República de...
Dois jovens ficaram está tarde feridos na sequência de um acidente de viação na Via Rápida.
O acidente deixou ainda a via congestionada devido à colisão...
A cerimónia de entrega dos Diplomas de Mérito Escolar aos alunos de 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco decorreu hoje, com a presença da...
As candidaturas à nova fase do incentivo à aquisição de veículos elétricos abrem hoje com uma dotação de 10 milhões de euros para apoiar soluções de mobilidade...
António José Seguro faz referência a Rubina Leal por ser a primeira mulher a dirigir esta Assembleia, iniciando o seu discurso com referência a uma citação...