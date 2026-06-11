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Mundial2026: México vence África do Sul no jogo de abertura

    Mundial2026: México vence África do Sul no jogo de abertura
    O ex-Benfica Raúl Jiménez apontou o segundo golo dos mexicanos. SASHENKA GUTIERREZ / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
11 Junho 2026
22:08

O coanfitrião México venceu hoje a África do Sul por 2-0, no encontro inaugural do 23.º Mundial de futebol, disputado no Estádio Azteca, na Cidade do México, a contar para a primeira jornada do Grupo A.

Julián Quiñones, aos nove minutos, e o ex-benfiquista Raúl Jiménez, aos 67, marcaram os tentos dos mexicanos, perante uns sul-africanos que acabaram com nove, face às expulsões de Yaya Sithole, médio do Tondela, aos 49, e de Themba Zwane, aos 84.

O conjunto ‘azteca’, que acabou com 10, face ao cartão vermelho exibido a César Montes já aos 90+2 minutos, soma, assim, três pontos e lidera, provisoriamente, o Grupo A, antes do embate entre a República Checa e a Coreia do Sul.

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