Incêndio no Vale Paraíso mobiliza vários corpos de bombeiros

A equipa de combate a incêndios rurais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (CBSC) encontra-se, neste momento, a combater um incêndio no Vale Paraíso, na Camacha. Para reforçar as operações no terreno, foram também acionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Municipais de Machico.

O fogo está ativo numa zona de mato, na Estrada das Carreiras, numa área próxima da Levada da Serra do Faial, segundo relatos de residentes locais. As autoridades estão a acompanhar a evolução da situação, procurando evitar a propagação das chamas para zonas habitacionais e zona de floresta.

Até ao momento, não há registo de feridos nem de habitações em risco, mas os trabalhos de combate prosseguem com intensidade, dadas as condições do terreno e a possibilidade de agravamento.