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Incêndio no Vale Paraíso mobiliza vários corpos de bombeiros

    Incêndio no Vale Paraíso mobiliza vários corpos de bombeiros
    Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (CBSC) estão no local DR/BSSC
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
15 Abril 2026
21:55

A equipa de combate a incêndios rurais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz (CBSC) encontra-se, neste momento, a combater um incêndio no Vale Paraíso, na Camacha. Para reforçar as operações no terreno, foram também acionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Municipais de Machico.

O fogo está ativo numa zona de mato, na Estrada das Carreiras, numa área próxima da Levada da Serra do Faial, segundo relatos de residentes locais. As autoridades estão a acompanhar a evolução da situação, procurando evitar a propagação das chamas para zonas habitacionais e zona de floresta.

Até ao momento, não há registo de feridos nem de habitações em risco, mas os trabalhos de combate prosseguem com intensidade, dadas as condições do terreno e a possibilidade de agravamento.

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