PS diz que escolha do novo representante mostra perfil autonomista de Seguro

A presidente do PS-Madeira saúda a nomeação do juiz Paulo Barreto como novo representante da República para a Madeira.
Célia Pessegueiro, em nota de imprensa, enaltece o perfil do juiz desembargador e considera que “a Madeira sai beneficiada com esta decisão do Presidente da República, António José Seguro”.
A líder socialista evidencia o facto de Paulo Barreto ser natural da Madeira e um dos magistrados mais prestigiados do País, atributos determinantes para ocupar um cargo que exige “conhecimento da realidade regional, diplomacia e rigor institucional”, recordando a “longa carreira na magistratura”, tendo, inclusivamente, já presidido à Comarca da Madeira.
Por outro lado, Célia Pessegueiro considera que esta nomeação mostra a “particular atenção do novo Presidente da República em relação à autonomia regional, um comportamento já evidenciado aquando da campanha eleitoral e em momentos anteriores e agora comprovado”.
“A escolha de um madeirense com um currículo tão distinto e conhecedor da realidade e das aspirações da Região Autónoma da Madeira e das suas gentes é a prova de um Presidente da República atento a todo o País e, neste caso, aos territórios insulares”, remata a líder dos socialistas.
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