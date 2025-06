Na apresentação do plano de Orçamento Regional para 2025 da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido começou por referir os “84,7 milhões de euros, só neste ano, destinados à requalificação da rede de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e de Apoio à Pessoa em Situação de Sem-Abrigo”.

“Atentemos que a Medida das “Estruturas Residenciais e Não Residenciais para Pessoas Idosas” tem uma dotação de 90,6 milhões de euros e neste orçamento de 2025 temos já orçamentado o valor de cerca de 81 milhões. No que concerne à Medida das “Estruturas de Apoio à Pessoa em Situação de Sem Abrigo” temos uma dotação de 4,5 milhões de euros e neste orçamento temos a quantia de próximo dos 3 milhões e 700 mil euros”, elaborou a governante.

Mais, no que se refere à disponibilização de vagas, evidencia que se totalizam “979 vagas, das quais 557 novas e 422 remodeladas”.

A governante deixou inequívoco que “governar é cuidar”.

Destacou, ademais, no eixo do emprego, “que em maio de 2025 o desemprego registado recua a mínimos históricos de 2004 com 5.935 pessoas inscritas no IEM”.

“Este Orçamento acompanha a dinâmica positiva que a Região tem registado no domínio do trabalho e do emprego”.