Na próxima segunda-feira, pelas 12 horas, terá lugar a cerimónia comemorativa do 20.º aniversário da Ludoteca do Parque de Santa Catarina, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Como recorda a nota de imprensa enviada pela autarquia, “a Ludoteca, criada em 2005, é um espaço educativo e lúdico destinado à ocupação dos tempos livres de crianças e jovens. O espaço conta com jogos, brinquedos, materiais didáticos, biblioteca e é direcionado a escolas do 1.º ciclo, pré-escolar e público infantojuvenil em geral”.

Já pelas 15h30, a presidente da autarquia vai proceder à entrega do 6.º Projeto Vencedor do Orçamento Participativo: ‘Resgate Eficaz no Funchal – Viatura 4x4’ aos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Esta viatura, equipada para operações de resgate e evacuação em zonas de difícil acesso como serras, ribeiras e levadas, representa um reforço significativo na capacidade de resposta em emergências. O investimento total para a concretização deste projeto ascende a 98.000 euros, informa a missiva.