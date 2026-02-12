Ocupação indevida impede estacionamento dos autocarros de turismo em Machico

Os grupos de turistas que visitaram esta quinta-feira a cidade de Machico enfrentaram dificuldades no estacionamento, ainda antes de entrarem no centro da cidade. Apesar de existirem vários lugares devidamente assinalados e reservados a autocarros de turismo, os motoristas não conseguiram utilizá-los, revelaram agentes de turismo ao JM.

Sempre que existe visita a Machico, estas viaturas estacionam na antiga Estrada Regional, num ponto privilegiado com vista para a baía de Machico. No entanto, todos os lugares destinados aos autocarros encontravam-se ocupados por viaturas ligeiras, maioritariamente de empresas de rent-a-car, bem como por outros veículos particulares, revelaram ao JM.

A ocupação indevida destes espaços obrigou os autocarros a procurar alternativas, causando constrangimentos no trânsito e atrasos nas visitas programadas. A situação gerou descontentamento entre operadores turísticos, que alertam para a necessidade de maior fiscalização, sobretudo numa época de elevada afluência turística ao concelho.