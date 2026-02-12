MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Ocupação indevida impede estacionamento dos autocarros de turismo em Machico

    Ocupação indevida impede estacionamento dos autocarros de turismo em Machico
    Lugares dos autocarros ocupados, como se pode ver na imagem. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
12 Fevereiro 2026
16:22

Os grupos de turistas que visitaram esta quinta-feira a cidade de Machico enfrentaram dificuldades no estacionamento, ainda antes de entrarem no centro da cidade. Apesar de existirem vários lugares devidamente assinalados e reservados a autocarros de turismo, os motoristas não conseguiram utilizá-los, revelaram agentes de turismo ao JM.

Sempre que existe visita a Machico, estas viaturas estacionam na antiga Estrada Regional, num ponto privilegiado com vista para a baía de Machico. No entanto, todos os lugares destinados aos autocarros encontravam-se ocupados por viaturas ligeiras, maioritariamente de empresas de rent-a-car, bem como por outros veículos particulares, revelaram ao JM.

A ocupação indevida destes espaços obrigou os autocarros a procurar alternativas, causando constrangimentos no trânsito e atrasos nas visitas programadas. A situação gerou descontentamento entre operadores turísticos, que alertam para a necessidade de maior fiscalização, sobretudo numa época de elevada afluência turística ao concelho.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas