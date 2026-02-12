Governo Regional aprova empreitadas para Ponta Delgada e Boaventura no valor de 4,2 milhões

O Governo Regional vai avançar com duas empreitadas, no concelho de São Vicente, destinadas à requalificação e regularização de linhas de água localizadas nas freguesias da Ponta Delgada e da Boaventura.
De acordo com as resoluções do Conselho do Governo, reunido hoje, “estas intervenções representam um investimento global na ordem dos 4,2 milhões de euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. E visam reforçar a segurança de pessoas e bens, adotando medidas estruturais destinadas a mitigar os riscos de cheias e inundações”.
Na Ponta Delgada, a intervenção será realizada no âmbito da empreitada ‘Ribeiro da Ponta Delgada (Enxurros) – Reconstrução de Infraestruturas Hidráulicas a Montante da ER 101’, com um investimento autorizado de 2.170.000 euros, acrescido de IVA.
Na freguesia da Boaventura, os trabalhos abrangem as Ribeiras dos Moinhos e das Laranjeiras, no âmbito da empreitada ‘Ribeira dos Moinhos e Ribeira das Laranjeiras a Jusante do PK0+300 – Canalização e Regularização’, autorizada até montante de 2.050.000 euros, acrescido de IVA.
