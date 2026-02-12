Praia Formosa: Pessoas ignoram interdição e arriscam a vida na orla costeira

Apesar dos sucessivos alertas de perigo e da proibição de circulação, continuam a ser várias as pessoas que ignoram o risco e ultrapassam as barreiras de proteção na zona da Praia Formosa. Umas fazem-no para tirar fotografias, enquanto outras simplesmente para chegar ao outro lado. Contudo, trata-se de uma caminhada perigosa.

Nos últimos dias, a forte agitação marítima tem projetado pedras e outros detritos para a promenade, materiais arrastados pela força das ondas e depositados em terra, colocando em causa a segurança de quem ali circula.