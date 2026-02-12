MADEIRA Meteorologia
Praia Formosa: Pessoas ignoram interdição e arriscam a vida na orla costeira

    A maioria das pessoas são turistas que ultrapassam as barreiras e fitas sinalizadoras. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
12 Fevereiro 2026
18:42

Apesar dos sucessivos alertas de perigo e da proibição de circulação, continuam a ser várias as pessoas que ignoram o risco e ultrapassam as barreiras de proteção na zona da Praia Formosa. Umas fazem-no para tirar fotografias, enquanto outras simplesmente para chegar ao outro lado. Contudo, trata-se de uma caminhada perigosa.

  • Apesar dos detritos arrastados pelo mar, as pessoas passam para outro lado.
Nos últimos dias, a forte agitação marítima tem projetado pedras e outros detritos para a promenade, materiais arrastados pela força das ondas e depositados em terra, colocando em causa a segurança de quem ali circula.

Por razões de segurança, as autoridades interditaram o acesso à praia e à zona costeira, instalando barreiras e fitas sinalizadoras. Ainda assim, muitos insistem em desrespeitar a sinalética, saltando as proteções e expondo-se a um perigo real e desnecessário. As autoridades reforçam o apelo ao cumprimento das indicações, lembrando que a imprudência pode ter consequências graves.

