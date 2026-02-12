Fraude na bilheteira custa dez milhões de euros ao Louvre e número de detidos sobe para nove

O número de detidos numa operação para desmantelar uma rede de fraude de bilhetes no museu Louvre, em Paris, subiu para nove, informou hoje o Ministério Público francês, estimando um prejuízo superior a dez milhões de euros.
Entre os suspeitos estão dois funcionários do museu parisiense, guias turísticos e uma pessoa “suspeita de ter organizado a rede”, precisou a mesma fonte.
Inicialmente tinha sido avançado pelo museu que duas pessoas tinham sido detidas.
No que diz respeito à fraude na bilheteira, nesta fase das investigações, a justiça francesa apreendeu mais de 957.000 euros em dinheiro, bem como 486.000 euros em várias contas bancárias.
Os suspeitos são acusados de terem investido parte do produto da sua fraude “em imóveis, tanto em França como no Dubai”, detalhou o Ministério Público.
As detenções ocorreram no âmbito de uma comissão e de um inquérito judicial conduzido por dois juízes de instrução do tribunal judicial de Paris.
A investigação começou com uma queixa do Louvre em dezembro de 2024, notificando a Subdireção de Combate à Imigração Ilegal sobre um casal de guias chineses no museu.
Estes faziam entrar grupos de turistas chineses “defraudando a bilheteira, reutilizando várias vezes os mesmos bilhetes para pessoas diferentes”.
Outros guias são suspeitos de “práticas semelhantes”, salientou o Ministério Público.
Um dispositivo de vigilância e escuta confirmou as suspeitas do museu, nomeadamente sobre a reutilização dos bilhetes.
As investigações também levaram a “suspeitar de cúmplices dentro do Louvre”, a quem “os guias podiam entregar dinheiro em troca de não procederem às verificações”, explicou ainda o mesmo órgão.
O Ministério Público abriu um inquérito judicial em 02 de junho de 2025 por “fraude em grupo organizado”, “branqueamento de capitais em grupo organizado”, “corrupção pública ativa e passiva”, “ajuda à entrada e permanência irregular em grupo organizado” e “uso de documentos falsos”.
Este caso junta-se a uma longa lista de problemas recentes no Louvre, que sofreu um assalto no dia 19 de outubro de 2025, durante o qual foram roubadas oito Joias da Coroa, com um valor estimado em 88 milhões de euros.
O museu teve também de encerrar uma das suas galerias em novembro devido a danos, além de enfrentar, desde meados de dezembro, uma disputa laboral com os seus funcionários, que protestam contra as condições de trabalho.
Em Santana as duas quintas-feiras que antecedem a festa dos compadres são reservadas às comadres e aos compadres. Manda a tradição que no seu dia uns gozem...
A história do Rodrigo, de nove anos, que ligou para o 112 depois de a mãe desmaiar ao volante em Malpica do Tejo, é mais do que um episódio comovente partilhado...
Dizer “não” pode ser libertador, mas também intimidante. Esta dificuldade advém da ideia culturalmente instituída de que temos de estar sempre disponíveis...
Quem trabalha diariamente no território, sabe que a floresta da Madeira não é apenas um conjunto de mapas, estatísticas ou manchas verdes vistas à distância....
PALAVRAS APENAS
Ensinaram-nos a temer os silêncios e as sombras. Disseram-nos que eles escondem vazios e ameaças. Disseram-nos que, às vezes, eles são matéria densa que...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Durante a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo (França), em 21 de janeiro, discursaram o Rei Felipe VI e o Presidente Marcelo Rebelo de...
À hora em que escrevo estas linhas, ainda não sabemos o resultado das eleições presidenciais, e, apesar de todas as sondagens apontarem para uma vitória...
Vivemos num mundo que parece estar sempre a correr e, infelizmente, nessa correria, muitas vezes somos deixados para trás. Por mais que nos esforcemos,...
Todos crescemos com a ideia de mandar. Não sabemos bem o que vamos querer ser. Na verdade, não sabemos, sequer, o que vamos querer fazer da vida. Mas mandar...
silviamariamata@gmail.com
Guilherme quer é que morra gente para ele ir aos funerais e depois ir beber vinho para as tascas” – conversas de minha mãe, sempre a rir, mas afogueada...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A Câmara de Coimbra está a preparar-se para ter de retirar mais nove mil pessoas, sobretudo na zona urbana, caso o cenário de cheia centenária se confirme...
O comandante nacional da Proteção Civil alertou hoje para o agravamento do estado do tempo nas próximas horas, com previsão de chuva forte e persistente,...
Um juiz federal ordenou hoje à Administração do presidente Donald Trump que facilite a dezenas de venezuelanos, enviados no ano passado para uma prisão...
Centenas de venezuelanos participaram hoje, em Caracas, na Grande Marcha da Juventude, promovida pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido...
A Junta de Freguesia de São Pedro associou-se à campanha da Horários do Funchal (HF) na sensibilização dos condutores para evitarem pararem e estacionarem...
Pelo menos 7.002 pessoas morreram durante a repressão dos protestos antigovernamentais em janeiro no Irão e muitas outras estão desaparecidas, segundo...
O executivo da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos reuniu esta quinta-feira com os responsáveis de todas as instituições que vão participar amanhã no...
A primeira restituição de património arqueológico pré-hispânico de Portugal ao México ocorreu hoje em Lisboa, revelando que as peças foram descobertas...
A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza amanhã a prova da sidra. Uma iniciativa que visa promover a sidra produzida nesta freguesia do concelho de...
As Nações Unidas condenaram hoje os mais recentes ataques russos na Ucrânia, que danificaram infraestruturas energéticas em várias regiões do país e deixaram...