Ex-ministro do Interior confirma candidatura à presidência de França

O ex-ministro do Interior francês Bruno Retailleau anunciou hoje a candidatura às presidenciais francesas de 2027 e prometeu fazer um referendo para “reduzir drasticamente a imigração” no país.
“Não se deve mais governar contra o povo”, afirmou Retailleau, num discurso transmitido nas redes sociais.
Além da imigração, o líder do partido Les Républicains (direita) também prometeu referendos para “iniciar uma verdadeira revolução” na justiça penal.
“[Pretendo] devolver a primazia ao nosso direito quando se trata de proteger os nossos interesses fundamentais”, adiantou.
Determinado a “impor a autoridade da República em todo o lado”, garantiu que “não vai recuar” e nem “ceder à violência, ao politicamente correto, nem aos desvios do Estado de direito que se voltaram contra o direito dos franceses de viver em paz e segurança”.
O discurso de Retaillau aproximou os ideais políticos do LR ao partido de extrema-direita e anti-imigração União Nacional (Rassemblement National, RN), liderado por Jordan Bardella.
Retailleau tinha já anunciado, numa mensagem enviada a vários parlamentares do seu partido, que estava “prestes a declarar a candidatura às eleições presidenciais”.
“É uma decisão que amadureci muito”, afirmou o político numa mensagem enviada a vários deputados do LR e consultada pela agência de notícias France-Presse.
“Chegou o momento desta família política indicar aos franceses um novo caminho, centrado na ordem, na prosperidade e no orgulho franceses”, adiantou na mesma mensagem.
O líder do LR afirmou ainda estar pronto para “levar adiante este projeto”, mas que “esta aventura só pode ser coletiva”.
“Preciso de vocês, do vosso apoio e do vosso envolvimento pessoal numa campanha que deve, antes de mais, reunir a nossa família política, os seus membros e simpatizantes”, acrescentou.
Retailleau fará mais tarde uma declaração nas redes sociais, antes de aparecer no noticiário das 20:00 (19:00 em Lisboa) do canal TF1.
O político, de 65 anos, decidiu anunciar a candidatura antes mesmo de conhecer as propostas do grupo de trabalho que criou para definir o modo de designação do candidato do partido político criado pelo antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy, em 2015.
As propostas são esperadas até ao final do mês.
