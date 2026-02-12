APCOI procura voluntários para lerem o livro ‘Mamã o que é a Obesidade?’ nas escolas da Madeira

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) anunciou hoje a abertura de candidaturas para a sua bolsa nacional de voluntários, para levarem às escolas o livro ‘Mamã o que é a Obesidade?’.

Os interessados podem inscrever-se até 20 de fevereiro aqui.

De acordo com um comunicado da APCOI, este projeto de voluntariado pretende levar a leitura do livro pedagógico ‘Mamã, o que é a Obesidade?’ às salas de aula na Madeira já nos próximos dias 2, 3, 4, 5 e 6 de março.

A iniciativa visa sensibilizar os mais novos, através da narração de histórias, para a importância de combater o estigma associado ao peso desde a infância.

O livro funciona como uma ferramenta de diálogo que explica a doença de forma empática, visando reduzir a discriminação e o bullying em ambiente escolar.