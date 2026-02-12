MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

APCOI procura voluntários para lerem o livro ‘Mamã o que é a Obesidade?’ nas escolas da Madeira

    APCOI procura voluntários para lerem o livro ‘Mamã o que é a Obesidade?’ nas escolas da Madeira
    A atriz Carla Andrino é a embaixador desta iniciativa. DR
    APCOI procura voluntários para lerem o livro ‘Mamã o que é a Obesidade?’ nas escolas da Madeira
    O livro procura explicar a doença de forma empática, visando reduzir a discriminação e o bullying em ambiente escolar. DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
12 Fevereiro 2026
18:42

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) anunciou hoje a abertura de candidaturas para a sua bolsa nacional de voluntários, para levarem às escolas o livro ‘Mamã o que é a Obesidade?’.

Os interessados podem inscrever-se até 20 de fevereiro aqui.

De acordo com um comunicado da APCOI, este projeto de voluntariado pretende levar a leitura do livro pedagógico ‘Mamã, o que é a Obesidade?’ às salas de aula na Madeira já nos próximos dias 2, 3, 4, 5 e 6 de março.

A iniciativa visa sensibilizar os mais novos, através da narração de histórias, para a importância de combater o estigma associado ao peso desde a infância.

O livro funciona como uma ferramenta de diálogo que explica a doença de forma empática, visando reduzir a discriminação e o bullying em ambiente escolar.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas