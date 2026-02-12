Cabo Verde anuncia cinco prémios literários anuais

O ministro da Cultura de Cabo Verde, Augusto Veiga, anunciou hoje cinco concursos literários anuais no arquipélago, três dos quais inéditos, para promover a produção de novas obras.

Entre os inéditos estão o prémio literário Baltazar Lopes, categoria romance, no valor de 500 mil escudos (cerca de 4.500 euros), o galardão Eugénio Tavares, para contos, que vai atribuir 400 mil escudos (3.600 euros) e o prémio Jorge Barbosa, dirigido à poesia, também no valor de 400 mil escudos (3.600 euros).

Serão ainda retomados os prémios Orlanda Amaralilis (infanto-juvenil), com uma distinção pecuniária de 200 mil escudos (1.800 euros) e o prémio Mário Fonseca (para editoras), que ascenderá a 400 mil escudos (3.600 euros).

“A escolha dos patronos espelha a vontade do Governo de homenagear os grandes vultos da literatura cabo-verdiana”, justificou.

Os júris deverão contar com académicos, escritores e editores.

Augusto Veiga espera que as distinções sirvam para “enriquecer o património escrito cabo-verdiano”, como forma de salvaguardar a identidade cultural do país.