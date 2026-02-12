Porto Santo: Câmara e Universidade da Madeira celebram protocolo

A Câmara Municipal do Porto Santo assinou hoje um protocolo de cooperação com a Universidade da Madeira, anunciou a autarquia em comunicado.

Trata-se, segundo a fonte, de uma “parceria estratégica que visa reforçar a aposta na qualificação e na formação, num momento em que esteve presente o executivo e o reitor da referida Universidade” Sílvio Moreira Fernandes.

A assinatura do protocolo surge na sequência da proposta aprovada na reunião de Câmara realizada no passado dia 2 de fevereiro, na qual o atual executivo municipal deliberou favoravelmente um conjunto de iniciativas de grande interesse para o desenvolvimento do concelho, nomeadamente na área formativa.

O acordo agora celebrado tem como objetivo o desenvolvimento de ações de cooperação na área da formação, incidindo sobre domínios de interesse para as duas instituições.

Através desta parceria, o município, liderado por Nuno Baptista, pretende “promover iniciativas conjuntas, programas de capacitação, ações de formação especializada e outras atividades”.

O Município do Porto Santo ainda pretende criar novas oportunidades de acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de competências alinhadas com as necessidades locais.

“A colaboração com a Universidade da Madeira representa, assim, um passo na consolidação de uma estratégia que aposta na educação e na qualificação como fatores fundamentais para o crescimento sustentável do concelho do Porto Santo”, sublinha a autarquia.