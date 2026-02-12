Conselho Municipal de Juventude instalado hoje na Câmara do Funchal

A instalação do Conselho Municipal de Juventude do Funchal, para o quadriénio 2025/2029, teve lugar hoje, num evento que contou com a presença do presidente da autarquia, Jorge Carvalho e da vereadora com a tutela, Helena Leal.

Jorge Carvalho realçou a importância que este órgão consultivo tem no âmbito da Estratégia Municipal de Juventude, pelo «significativo contributo» que pode dar, de modo a que as «políticas» municipais possam ser «as mais ajustadas à realidade dos nossos jovens».

O presidente da autarquia funchalense, citado num comunicado, destacou ainda a importância da participação dos jovens nas políticas municipais, sublinhando que o CMJ do Funchal é igualmente «um espaço de diálogo, escuta e, acima de tudo, construção colectiva de soluções para a nossa juventude, mas também para a cidade».

O Município do Funchal compromete-se a valorizar os pareceres e recomendações do Conselho, na promoção de políticas públicas de juventude sustentáveis, participadas e inclusivas e no entendimento de que a participação juvenil é um pilar essencial da governação local.

Lembra a mesma fonte que, “em cumprimento da obrigatoriedade legal, o Regulamento do CMJ foi objeto de revisão em abril de 2025, tornando o regulamento mais atual, mais representativo e mais ajustado ao regime jurídico regional, garantindo uma maior articulação com a Estratégia Municipal para a Juventude”.

Assegura a autarquia, que o referido órgão “tem uma composição plural e representativa, nomeadamente com associações juvenis e de estudantes, organizações de juventude partidária, associações socioprofissionais, grupos informais de jovens, freguesias e órgãos autárquicos”.