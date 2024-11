O proprietário de uma moto deu conta, esta manhã, do desaparecimento do seu veículo de matrícula AD95GA, no Estreito de Câmara de Lobos.

Em declarações ao JM, o dono do motociclo revela que o furto terá ocorrido de madrugada, na Rua da Achada nº. 58, junto à sua residência.

O detentor do veículo pede a quem tiver conhecimento do paradeiro da moto que entre em contacto através do número: 961 070 460.