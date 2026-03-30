Derrocada no Seixal condiciona trânsito e provoca longas filas na Via Expresso

Uma derrocada ocorrida esta segunda-feira no Seixal, antes da zona de acesso a São Vicente, esteve a provocar um forte congestionamento na Via Expresso, apurou o JM. Tal como é visível nas imagens, várias pedras desprenderam-se da encosta e caíram sobre a faixa de rodagem, impedindo a circulação automóvel naquele troço.

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Entre os blocos de pedra que se encontram na via está um de grandes dimensões, o que está a dificultar a passagem dos veículos e a obrigar os automobilistas a redobrarem a atenção.

Segundo fonte contactada pelo Jornal, não há, para já, registo de feridos nem de danos nas viaturas. Ainda assim, a situação esteve a gerar grandes filas de trânsito nos dois sentidos. Os condutores estiveram a circular com precaução, enquanto aguardavam a chegada das autoridades e dos bombeiros ao local. Equipas da Viaexpresso estiveram na zona para prestar assistência e avaliar as condições de segurança.