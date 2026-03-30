MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Derrocada no Seixal condiciona trânsito e provoca longas filas na Via Expresso

    Derrocada no Seixal condiciona trânsito e provoca longas filas na Via Expresso
    Eram visíveis as pedras espalhas na via.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
30 Março 2026
19:29

Uma derrocada ocorrida esta segunda-feira no Seixal, antes da zona de acesso a São Vicente, esteve a provocar um forte congestionamento na Via Expresso, apurou o JM. Tal como é visível nas imagens, várias pedras desprenderam-se da encosta e caíram sobre a faixa de rodagem, impedindo a circulação automóvel naquele troço.

Entre os blocos de pedra que se encontram na via está um de grandes dimensões, o que está a dificultar a passagem dos veículos e a obrigar os automobilistas a redobrarem a atenção.

Segundo fonte contactada pelo Jornal, não há, para já, registo de feridos nem de danos nas viaturas. Ainda assim, a situação esteve a gerar grandes filas de trânsito nos dois sentidos. Os condutores estiveram a circular com precaução, enquanto aguardavam a chegada das autoridades e dos bombeiros ao local. Equipas da Viaexpresso estiveram na zona para prestar assistência e avaliar as condições de segurança.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os enfermeiros em pedir escusa de responsabilidades?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas