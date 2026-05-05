Derrocada encerra Via Expresso no Seixal e reacende debate sobre novo túnel

Queda de pedras no túnel do Véu da Noiva obrigou ao corte da circulação. Autarquia acompanha trabalhos no terreno e Governo Regional admite falta de verbas para solução estrutural.

A Via Expresso, na zona do Seixal, no concelho do Porto Moniz, foi novamente afetada por uma derrocada esta terça-feira que obrigou ao encerramento da estrada ao trânsito. Tal como é visível na imagem enviada ao JM, o deslizamento de terras e pedras bloqueou a circulação no túnel João Delgado, mais conhecido como túnel do Véu da Noiva. O presidente da Câmara Municipal, Olavo Câmara, esteve no local e encontra-se a acompanhar os trabalhos de desobstrução e avaliação das condições de segurança.

Durante um encontro realizado esta tarde com o Representante da República, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi confrontado com um apelo do autarca Olavo Câmara para a construção de uma nova variante, eventualmente com um novo túnel. Em resposta, o governante admitiu limitações financeiras.

“Neste momento, não dispomos de fundos europeus para grandes obras de infraestruturas”, adiantando que o GR, neste momento, não tem “fundos europeus para as grandes obras de infraestruturas” e, na “redefinição da nova concessão da Via Expresso e da Via Litoral”, o Executivo vai “considerar esse ponto”. Agora, neste momento, “não temos verbas para obras desse montante, nem sequer a nível dos fundos europeus. Este quadro europeu não faculta verbas para investir em grandes infraestruturas rodoviárias”, finalizou.

A instabilidade daquela escarpa tem sido recorrente, sobretudo em períodos de chuva intensa, aumentando o risco para os automobilistas. Recorde-se que, em 2006, um casal de estrangeiros perdeu a vida após a viatura em que seguia ter sido arrastada por um deslizamento de terras, num troço próximo. Ainda na semana passada, o JM noticiou uma outra queda de pedras na mesma zona, evidenciando a persistência do problema.