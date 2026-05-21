Maria de Sousa de Jesus Câmara

Seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa cunhada, tia e parente, residente que foi ao Sítio Achada do Pau Bastião, freguesia de São Roque do Faial.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 14:00 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Roque do Faial, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação, no cemitério municipal de São Roque do Faial.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 12:00 horas.

Domingo (24/05/2026), pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque do Faial, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia

A família agradece aos vizinhos, às Cuidadoras, às ajudantes domiciliárias da Segurança Social, às equipas médicas, de enfermagem e pessoal auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa e profissional com que sempre cuidaram da sua familiar.

São Roque do Faial, 21 de maio de 2026